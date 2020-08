"Un barbat de 40 de ani s-a inecat pe plaja din Mamaia"

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, echipele de interventie au fost solicitate in statiunea Mamaia pentru acordarea primului ajutor unui barbat scos din mare.Victima, de aproximativ 40 de ani, fusese scoasa din apa de salvamari si se afla in stop-cardiorespirator. La fata locului s-au deplasat un echipaj SMURD B, unul SMURD C si senilata de la punctul de prim-ajutor. Cadrele medicale au facut manevre de resuscitare timp de cateva zeci de minute, fara succes insa, fiind declarat decesul.De asemenea, tot joi, la Saturn, o persoana de 60 de ani a fost scoasa din mare de catre salvamari, iar acolo au mers senilata de la punctul de prim-ajutor si un SMURD B. Persoana respectiva a fost evaluata medical la fata locului, iar apoi a fost transportata la Spitalul Municipal, constienta, pentru evaluare medicala.De asemenea, o persoana de 60 de ani a fost in pericol de inec la Saturn, fiind salvata si dusa la spital.