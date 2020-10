VIDEO Un barbat care a incercat sa rapeasca o fetita de 12 ani pe strada a fost prins in Bistrita-Nasaud. Individul de 41 de ani a fost inregistrat video

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Este vorba despre un barbat de 41 de ani din judetul Mures, care a fost identificat pe raza localitatii bistritene Romuli, situata la granita cu judetul Maramures.Fata de acesta a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore, incepand de miercuri seara, urmand ca in cursul zilei de joi sa fie prezentat in fata procurorului cu propunere de punere in miscare a actiunii penale si, ulterior, dus in fata instantei cu propunere de arestare preventiva.Cel care a sunat la 112 pentru a raporta incidentul a fost tatal fetei, iar masina cu care s-a deplasat barbatul de 41 de ani a fost identificata cu ajutorul camerelor video instalate in localitatea Nimigea.Politistii au deschis dosar penal pentru tentativa de lipsire de libertate in mod ilegal.