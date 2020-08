Un barbat de 50 de ani s-a inecat in mare, in zona Mamaia Nord

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Ana Maria Stoica, a declarat ca echipele de interventie au fost chemate duminica pentru salvarea unui barbat scos inconstient din apa in zona Mamaia Nord."Am fost solicitati sa intervenim pentru salvarea unui barbat de aproximativ 50 de ani scos inconstient din apa de salvamari. Fortele alertate au fost un echipaj de prim-ajutor si un echipaj SAJ, care au inceput manevrele de resuscitare", a afirmat Ana Maria Stoica.In ciuda eforturile depuse de cadrele medicale, barbatul a fost declarat decedat.Cu cateva ore mai devreme, un alt barbat a fost la un pas de moarte. El a fost scos inconstient din mare de catre salvamari, tot in statiunea Mamaia, iar in urma interventiei cadrelor medicale, si-a revenit.Barbatul a fost dus la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru investigatii suplimentare.