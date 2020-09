Un barbat a fost gasit mort intr-un buncar de cereale adanc de 4 metri. Colegii l-au descoperit dupa mai multe ore

Potrivit Politiei Vrancea, joi seara, in jurul oreo 20.30, Politia Orasului Marasesti a fost sesizata prin 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca angajatul unei societati comerciale din oras a cazut in interiorul unui buncar si a decedat.In urma cercetarilor, s-a stabilit ca barbatul, in varsta de 54 de ani, spre finalul programului de lucru a facut curatenie in jurul unui buncar din incinta societatii, cu o adancime de aproximativ 4 metri. Barbatul a fost vazut ultima data in viata de catre colegi in jurul orei 17.30, in preajma buncarului in care a fost gasit decedat. Cercetarile continua, in cauza fiind intocmit dosar penal.Tragedia se incadreaza in categoria accidentelor de munca, fiind anchetata acum atat de procurori, cat si inspectori de la Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea.