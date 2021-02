Barbat de 61 de ani, din Galati, arestat preventiv dupa ce a violat in repetate randuri o fata de 13 ani

Potrivit sursei citate, fetita era copilul concubinei barbatului si se afla in ingrijirea acestuia."La data de 30.01.2021, procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Galati au solicitat judecatorului de drepturi si libertati, de la Judecatoria Galati, arestarea preventiva a unei persoane, cercetata in calitate de inculpat, pentru savarsirea, in forma continuata, a infractiunii de viol. Cererea a fost admisa, judecatorul de drepturi si libertati de la Judecatoria Galati dispunand arestarea preventiva a inculpatului, pentru o perioada de 30 de zile.Din materialul probator administrat pana la acest moment al urmaririi penale, s-a retinut ca, in perioada august 2020 - 27.01.2021, profitand de imposibilitatea persoanei vatamate de a-si exprima un consimtamant valabil pentru intretinerea de acte sexuale si de teama pe care o simtea aceasta fata de autor, inculpatul a intretinut patru acte sexuale cu persoana vatamata minora, aflata in ingrijirea acestuia", a precizat prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, Cristina Garda.In prezent, fetita se afla la Centrul pentru Protectia Victimelor Infractiunilor din cadrul Directiei Judetene pentru Protectia Copilului Galati, iar mama, care mai are trei copii minori, a parasit domiciliul barbatului."In acest moment, mama a parasit domiciliul concubinului, se afla la domiciliul dumneaei impreuna cu ceilalti trei minori. Fetita a fost luata in evidenta la noi. Familia va fi monitorizata in continuare. Se va face evaluarea, urmand desigur consilierea", a spus reprezentanta Centrului pentru Protectia Victimelor Infractiunilor, Gabriela Ghermaneanu.