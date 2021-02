Un sofer de 97 de ani, din Timisoara, a accidentat un pieton, iar apoi a fugit de la locul faptei

"Un barbat in varsta de 97 de ani a condus un autoturism pe strada Pestalozzi iar la un moment dat a surprins si accidentat un pieton in varsta de 74 de ani.Ulterior, barbatul in varsta de 97 de ani a parasit locul accidentului fiind depistat la scurt timp pe bulevardul Corneliu Coposu . In urma impactului a rezultat o victima, respectiv barbatul in varsta de 74 de ani, fiind transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale", se arata in comunicatul de presa.