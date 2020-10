Un barbat din Bistrita-Nasaud, care a provocat un accident mortal, a fost gasit a doua zi la locul de munca cu alcoolemie de 0,91

Accidentul s-a produs sambata, in jurul orei 20,00, iar victima, un barbat de 52 de ani care se deplasa pe bicicleta pe DN 17D, pe raza localitatii Ilva Mica, a fost gasita inconstienta pe marginea drumului.La locul accidentului s-au deplasat echipajul de terapie intensiva mobila si un echipaj de prim ajutor ale SMURD , care au aplicat protocolul de resuscitare, insa barbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul la fata locului.Politistii au stabilit ca biciclistul a fost victima unui accident rutier si au inceput cercetarile pentru identificarea autorului, avand in vedere ca acesta plecase de la locul faptei.Duminica dimineata, autoturismul implicat in accident a fost gasit la domiciliul unui barbat de 30 de ani din orasul Sangeorz-Bai, in timp ce suspectul a fost depistat la locul de munca, la o firma din localitatea bistriteana Saratel.In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar barbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.Politistii urmeaza sa stabileasca si cum a ajuns barbatul de 30 de ani la munca, a doua zi dupa producerea accidentului, avand in vedere ca distanta dintre Sangeorz-Bai si Saratel este de peste 50 de kilometri.In cauza a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, parasirea locului accidentului si conducere cu alcoolemie.