Un barbat din Botosani a murit, strivit de propria masina. Nu stie nimeni cum a ajuns sub ea

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, un barbat in varsta de 47 de ani si-a piedut viata dupa ce a fost strivit de masina sa, evenimentul avand loc in localitatea Vaculesti."Barbatul intentiona sa plece in alta localitate si nu stie nimeni cum a ajuns sub masina. Alarma a fost data de un trecator. Pompierii militari din cadrul Detasamentului Dorohoi chemati in sprijin au constatat ca barbatul era sub autoturism, in partea dreapta - spate. Victima a fost scoasa din captivitate si preluata de echipajul Serviciului Judetean de Ambulanta care a inceput imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, s-a constatat decesul", a anuntat ISU Botosani.Politistii au deschis o ancheta si urmeaza sa afle imprejurarile exacte in care s-a produs tragedia.Citeste si: Donald Trump anunta ca ar putea lansa o platforma concurenta, dupa ce Twitter i-a suspendat contul. A inceput deja negocierile