Barbat din Brasov, retinut dupa ce a batut doi politisti pe strada. Una dintre victime a ajuns la spital

Un politist si un politist local din Fundata au fost agresati pe strada de un barbat."In timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza localitatii Fundata, judetul Brasov, ar fi fost agresati fizic, de catre un barbat in varsta de 38 ani. Agresorul le-ar fi aplicat politistilor, mai multe lovituri cu un obiect contondent, provocandu-le acestora vatamari corporale. Barbatul in varsta de 38 ani a fost, de indata, imobilizat de catre politistii brasoveni", a transmis IPJ Brasov.Unul dintre politistii agresati a fost transportat la spital, iar agresorul a fost dus la audieri. In urma acestor, s-a dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore, suspectul fiind introdus in arestul IPJ Brasov.In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de ultraj.