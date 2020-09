Un barbat din Congo a fost prins incercand sa treaca ilegal in Republica Moldova. Voia sa treaca inot Prutul si sa ajunga in Israel

Potrivit sursei citate, politistii Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti au depistat in apropierea frontierei de stat un barbat care s-a deplasat pana in zona de frontiera cu un autoturism.Imediat, s-a procedat la oprirea persoanei, care a fost condusa la sediul sectorului in vederea stabilirii identitatii si continuarii cercetarilor.In cadrul verificarilor preliminare, s-a stabilit barbatul este din Republica Democrata Congo, are 31 ani si detine un permis de sedere eliberat de autoritatile din Franta.Totodata, in timpul verificarilor, barbatul a declarat ca intentiona sa traverseze inot raul Prut din Romania in Republica Moldova, pentru ca dorea sa ajunga in Israel.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat a Romaniei, persoana in cauza fiind preluata de Serviciul pentru Imigrari Galati, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie dispuse masurile legale care se impun.