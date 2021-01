Moarte suspecta in Harghita. Un barbat s-ar fi impuscat in cap cu o arma de vanatoare

"La ora 11,57, o femeie din municipiul Odorheiu Secuiesc a sesizat, prin 112, faptul ca l-a gasit decedat in locuinta pe sotul ei, in varsta de 73 de ani, care s-ar fi impuscat in cap cu arma de vanatoare", se precizeaza intr-o informare transmisa duminica de Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Harghita.Informatii suplimentare referitoare la acest caz vor fi facute publice in cursul zilei de duminica, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip.Citeste si: Ilfov, cea mai mare rata a incidentei de infectare. Alte patru judete se incadreaza in scenariul rosu