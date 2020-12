Un barbat din Iasi, declarat mort din greseala acum 14 ani, a fost "inviat" de instanta

Instanta a anulat mentiunea de deces din baza de date a Starii Civile din Bivolari referitoare la cetateanul Vasile Rusu, in varsta de 70 de ani. Greseala a fost comisa in urma cu 14 ani, cand un functionar neatent a introdus in sistem CNP-ul lui Vasile Rusu.Mai exact, a modificat o cifra din Codul Numeric Personal, astfel ca omul a fost declarat mort din pix, cu datele unei persoane decedate pe 22 iunie 2006 in Bucuresti.Procesul a inceput pe data de 17 iunie 2020. Starea Civila Bivolari a cerut indreptarea erorii si a cerut stergerea mentiunilor privind decesul ieseanului de 70 de ani."Din verificarile efectuate in Registrul acte de nastere din 1950, s-a constatat ca mentiunea decesului a fost gresit inscrisa pe actul de nastere al lui Vasile Rusu, care este in viata si este locuitor al comunei Bivolari", a precizat ofiterul Starii Civile din Bivolari.Magistratii au constatat, din documentele depuse la dosar, ca exista o diferenta intre CNP-ul barbatului decedat si cel al septuagenarului iesean si au retinut completarea eronata a actului de nastere privindu-l pe Vasile Rusu.