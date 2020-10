Un barbat din judetul Arges, care avea permisul de conducere anulat, prins la volan doua zile la rand

"In dupa-amiaza zilei de 18 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Stefanesti, au depistat un barbat de 41 de ani, din Pitesti, care conducea un autoturism pe DN 7, pe raza orasului Stefanesti, avand dreptul de a conduce anulat, tot pentru infractiuni la regimul rutier, repetand fapta comisa cu doar o zi inainte" transmite Politia judeteana Arges.In plus, pitesteanul consumase alcool , in urma testului cu aparatul etilotest rezultand o valoare peste limita de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care barbatul a fost condus la o unitate medicala pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei.Pe numele sau politistii au deschis un dosar penal care este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti.Duminica seara el a fost condus la sediul politiei pentru cercetari si luarea masurilor legale care se impun.