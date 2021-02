Crima macabra de Ziua Indragostitilor. Un barbat din Sibiu si-a omorat iubita cu 20 de lovituri de cutit, banuind ca il insala

Duminica, organele de urmarire penala au fost sesizate telefonic cu privire la comiterea infractiunii de omor Barbatul a declarat ca in timpul scandalului femeia l-a lovit cu un ibric in cap, apoi ar fi venit spre el cu un cutit, iar el l-a intors spre ea si a injunghiat-o de mai multe ori."Inculpatul banuia ca victima il insala cu un alt barbat, motiv pentru care a confruntat-o cu privire la acest aspect, reprosandu-i si faptul ca sta cu el doar pentru bani, ca isi cumpara haine folosind cardul sau. Discutia intre cei doi a degenerat in imbranceli reciproce, L.D. E. zgariindu-l pe D. C. V. in zona fetei si lovindu-l cu un ibric in cap.Potrivit declaratiei inculpatului, la un moment dat victima ar fi venit spre el cu un cutit, moment in care acesta i l-ar fi intors inspre gat. Acesta a lovit-o la nivelul fetei si membrelor, iar apoi a injunghiat-o de mai multe ori la nivelul gatului si toracelui cu un cutit de bucatarie. Ulterior, autorul s-a deplasat la domiciliul fratelui sau din municipiul Deva, iar apoi s-a autodenuntat la Politia Municipiului Deva", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.Conform sursei citate, corpul femeii prezenta 20 de urme de injunghiere."Cadavrul prezenta in jur de 20 de plagi injunghiate cervicale si toracice, unele sectionand venele jugulare interne , artera carotida comuna stanga si plamanul stang, avand caracter tanatogenerator si cauzand hemoragie interna si externa si consecutiv insuficienta cardio-respiratorie si circulatorie acuta, conform concluziilor preliminare ale autopsiei", informeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu.Faptasul este urmarit penal pentru comiterea infractiunii de omor.Barbatul de 41 de ani este nascut in Deva, iar concubina sa avea 30 de ani, ambii avand cate un apartament in proprietate, in localitatea sibiana Cisnadie. Intre cei doi au mai avut loc incidente."Pana in luna octombrie 2020 acestia au locuit impreuna in apartamentul victimei, cand intre cei doi a avut loc un conflict . D.C.V. ar fi agresat-o, amenintat-o si i-ar fi distrus victimei un telefon, fapte ce fac obiectul unui dosar penal al Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu. In urma acestui incident, L.D. E. a obtinut la data de 03.12.2020 un ordin de protectie impotriva lui D. C. V., fiindu-i interzis acestuia orice contact cu victima pe o perioada de 6 luni. Autorul a incalcat acest ordin de trei ori", precizeaza Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. Dupa aceste incidente cei doi s-au impacat , s-au intalnit sambata si a urmat scandalul in urma caruia femeia a fost omorata.