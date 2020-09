Un barbat din Suceava si-a abandonat masina in flacari pe marginea drumului. Tanarul abia o cumparase

Politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata informeaza ca au fost sesizati prin apel la 112 de catre sofer, cu privire la faptul ca autoturismul pe care il conducea a luat foc, potrivit Observator Soferul abia cumparase autoturismul marca Seat Cordoba de la P. D. din satul si comuna Zamostea."In timp ce se deplasa catre domiciliu pe DN29A, pe raza satului Serbanesti, comuna Zvoristea, a observat ca de sub capota autoturismului iese fum. In acel moment a oprit pe acostamentul drumului, in afara partii carosabile, iar cand a deschis capota a observat flacara in zona motorului. Tanarul a plecat pe jos inspre centrul satului Mitocu Dragomirnei, dupa care s-a urcat intr-un autoturism, plecand de la fata locului", informeaza autoritatile.La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri voluntari, care au lichidat incendiul in cauza. In urma investigatiilor facute la fata locului de catre pompierii militari a rezultat faptul ca incendiul s-a produs in urma unui "scurt circuit electric, la aeroterma masinii".In cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de "distrugere din culpa".