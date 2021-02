Carambol teribil in Timisoara, cu o masina care a luat foc. Un sofer de 37 de ani a facut infarct la volan si a murit dupa accident

Potrivit politistilor, din primele informatii se pare ca barbatului i s-ar fi facut rau in timp ce se afla la volan, iar din aceasta cauza ar fi intrat cu viteza in masina din fata lui, care ulterior a ricosat in cel de-al treilea autoturism, apoi s-a infipt in gardul Cimitirului Eroilor din Timisoara. Impactul a fost atat de puternic incat gardul a fost daramat. Soferul care a provocat acest accident , avea 37 de ani si facuse infarct in timp ce se afla la volan, acesta fiind gasit decedat de echipajele de interventie care au sosit imediat la locul accidentului.Un al doilea sofer a fost ranit si transportat la spital pentru ingrijiri medicale."Un barbat a condus pe Calea Aradului dinspre Piata Consiliul Europei inspre strada Miresei, iar in apropierea intersectiei cu strada Mitropolit Vasile Lazarescu a intrat in coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar, fiind proiectat pe sensul opus de mers unde a lovit un alt autoturism. In urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat intr-un gard", transmite IPJ Timis.In cauza a fost intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.