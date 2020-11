Accident grav la Vaslui. Un barbat a murit dupa ce o autoutilitara s-a rasturnat in padurea de la marginea drumului

"Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru descarcerare si un echipaj specializat la un accident rutier produs in localitatea Ciocani. La interventie a participat si o ambulanta tip C din cadrul SAJ Vaslui. La sosirea echipajelor de interventie a fost gasita o autoutilitara iesita in decor, rasturnata pe o parte si o victima care nu era incarcerata. Victima a fost declarata decedata de catre medicul de pe ambulanta", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili in ce imprejurari s-a produs accidentul.Citeste si: Donald Trump: Livrarea vaccinului contra COVID-19 va incepe de saptamana viitoare