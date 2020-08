Un barbat din Vaslui s-a sinucis in timp ce facea live pe Facebook. S-ar fi despartit recent de sotie si aflase ca este bolnav

Sesizarea la politie a fost facuta duminica, 23 august 2020, in jurul orei 02.00 dimineata de catre o ruda a barbatului, dar politistii si medicii au ajuns prea tarziu barbatul fiind declarat decedat, scrie vremeanoua.ro Se pare ca barbatul s-a despartit de curand de sotia sa, si are un copil de 3 ani. Ar fi aflat ca este bolnav avand probleme cardiace. Sotia l-a parasit, plecand fara stirea lui in Italia, lasandu-i ambii copii in grija (cel de 3 ani si inca un copil din prima ei casatorie). Coplesit de situatie si de si de datorii, barbatul a clacat si i-a pus capat zilelor."Politia face cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a petrecut decesul. S-a deschis un dosar pentru cercetare penala privind infractiunea de ucidere din culpa. Urmeaza efectuarea necropsiei si stabilirea cauzelor care au dus la deces ", a precizat Bogdan Gheorghita, purtatorul de cuvnt al IPJ Vaslui.