Un barbat din Iasi a mers sa-si schimbe buletinul si a fost arestat. Era dat in urmarire internationala

Pe numele barbatului a fost emis un mandat de arestare si urmeaza sa fie transferat in Spania, unde a comis fapta, potrivit vremeanoua.ro Agresorul traia de cativa ani in Valencia, unde sunt stabiliti sotia si copiii lui. De curand, s-a intors in Romania. El figura ca fiind urmarit international de autoritatile din Valencia, Spania, pentru incalcarea unui ordin de protectie, fiind cercetat pentru violenta domestica.Potrivit ordinului, barbatul nu avea voie sa ia legatura cu sotia sau copiii, sa ii sune, sa le dea mesaje, sau sa se apropie de ei la mai mult de 100 de metri. El nu a respectat ordinal si a trimis mesaje, astfel ca s-a revocat masura cercetarii in libertate."Barbatul din Puiesti, de 45 de ani, a fost dus pe 2 noiembrie in fata instantei CA Iasi, care a emis mandat de arestare preventiva, pus deja in executare. A fost dat in urmarire internationala de autoritatile spaniole care au solicitat sa fie transferat la Valencia, unde vor fi continuate procedurile judiciare aflate pe rol la instantele spaniole.", a precizat procurorul Iulian Ispir, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, potrivit sursei citate.