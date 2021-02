VIDEO Un barbat din Galati s-a sinucis in fata usii pentru ca sotia nu l-a lasat sa intre in casa. Politistii l-au gasit intr-o balta de sange

Sotia a sunat la 112 in momentul in care barbatul a inceput sa loveasca in usa si sa ameninte ca isi pune capat zilelor. Cand jandarmii au ajuns la fata locului, barbatul era cazut, cu un cutit cu urme de sange langa el, potrivit Adevarul.ro Un echipaj medical a fost solicitat , iar paramedicii i-au facut barbatului masaj cardiac."Proprietara apartamentului, in fata caruia a fost gasit barbatul, a declarat jandarmilor ca acesta este sotul sau si ca ea a apelat la 112 sa anunte un scandal , deoarece barbatul lovea cu putere in usa sa i se deschida, amenintand ca se va sinucide daca nu este primit in apartament. Femeia a mai declarat ca nu a crezut in niciun moment ca sotul va recurge la acest gest si nu a deschis usa deoarece se afla in casa impreuna cu cei doi copii, iar barbatul era cunoscut in familie ca avand un comportament agresiv, motiv pentru care intentase actiune de divort", a anuntat Jandarmeria Galati.Ancheta este in curs de desfasurare.