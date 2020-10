Un barbat din judetul Timis si-a ucis mama, iar pentru a-si ascunde urmele a ingropat-o in gradina casei

Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, procurorii au dispus cercetarea penala fata de un barbat pentru infractiuni de violenta in familie - loviri sau vatamari cauzatoare de moarte comise asupra unui membru de familie (mama)."In sarcina inculpatului s-a retinut ca in seara zilei de 29.03.2020, in urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de alcool , inculpatul P.A.-S. ar fi impins-o cu forta pe mama sa inspre un pat aflat in locuinta comuna, iar victima s-ar fi lovit de tablia patului, cazand la pamant, inconstienta. Apoi, inculpatul P.A.-S. ar fi tarat victima si ar fi abandonat-o intr-o incapere din fata bucatariei, care nu era prevazuta cu usa, deplasandu-se in alta camera unde s-ar fi culcat pana a doua zi, cand a constatat decesul mamei sale. In aceste conditii, pentru a acoperi urmele, ar fi ingropat victima si ar fi ars salteaua patului de care aceasta s-ar fi lovit", se arata in comunicat.Barbatul a fost prezentat joi cu propunere de arestare preventiva judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis, care a admis cererea si a dispus emiterea unui mandat de arestare preventiva pe numele acestuia, pentru o perioada de 30 de zile.Cadavrul in stare de putrefactie al unei femei a fost gasit, in noaptea de miercuri spre joi, in gradina locuintei sale din comuna Varias, judetul Timis, dupa ce politistii au facut sapaturi in cautarea batranei. Unul dintre copiii acesteia, bolnav psihic, le-a spus politistilor ca mama sa a fost ucisa de fratele sau.Rude mai indepartate ale femeii au semnalat politistilor disparitia acesteia. Acestea spuneau ca de mai multe luni nu au mai vazut-o. Politistii s-au dus la locuinta femeii, din comuna Varias, judetul Timis, si au discutat cu cei doi fii ai acesteia. Unul dintre ei, bolnav psihic, le-a spus oamenilor legii ca in urma cu cateva luni a vazut-o pe mama lui dezbracata, intr-o anexa a locuintei, si ca el crede ca fratele sau a ucis-o.Politistii l-au audiat si pe celalalt frate, care a sustinut ca mama sa ar fi plecat in strainatate si ca de atunci nu mai stie nimic de ea. Ulterior, barbatul a fost testat cu detectorul de minciuni, insa acesta nu a trecut testul.Miercuri seara, politistii criminaisti s-au intors in gospodaria din comuna Varias, unde locuia familia, si au inceput cercetarile. A fost adus un caine de urma si chiar s-au facut sapaturi in gradina locuintei.Politistii au gasit cadavrul femeii, ingropat in gradina. Desi in stare avansata de putrefactie, acesta a fost preluat de medicii legisti.