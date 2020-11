Un barbat de 41 de ani si-a violat fiica, drept pedeapsa ca a povestit politiei despre bataile crunte pe care le incasa

Drama pe care o traiau cei noua frati a iesit la iveala in iunie, in urma unei batai crunte pe care a incasat-o adolescenta de 15 ani, dar si mama ei, in incercarea de a o salva. Fata primise permisiunea tatalui sa mearga la o vecina, sa o ajute cu cumparaturile, dar la intoarcere barbatul a decis ca trebuie sa o pedepseasca, potrivit adevarul.ro "Deoarece i s-a parut ca persoana vatamata a intarziat, inculpatul, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a lovit-o, in mod repetat, pe persoana vatamata in varsta de 15 ani, cu o curea in zona spatelui si a capului. In apararea minorei a intervenit mama acesteia, care, la randul sau, a fost lovita cu cureaua peste cap de mai multe ori, dupa care, cu pumnii, in aceeasi zona a corpului.Inculpatul a asigurat apoi usa cu cheia si a reluat agresiunile asupra fiicei sale minore, pe care a lovit-o cu cureaua peste spate. Agresiunile inculpatului a incetat abia cand minora s-a asezat in genunchi, acoperindu-si capul cu ambele maini. Loviturile aplicate celor doua persoane vatamate au fost percepute de ceilalti copii minori care se aflau in locuinta, pe un pat si tremurau de frica", au precizat procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, in actul de sesizare al instantei, conform sursei citate.Politistii au ajuns la fata locului si le-au gasit pe mama si pe fiica pline de sange, cu vanatai pe tot corpul. Vanatai mai vechi au fost gasite si pe copiii mai mici, in varsta de 7 ani, 4, respectiv un an. Se pare ca barbatul i-ar fi batut cu cateva zile in urma, cu un cablu peste cap si corp, pe motiv ca il deranjau si nu se putea odihni.S-a retinut doar infractiunea de violenta in familie, iar agresorul a scapat de pedeaspsa. Intors acasa, si-a violat fiica cea mare pentru ca a povestit politistilor despre violentele tatalui. Copila a sunat la 112 sa denunte violul si a fost dusa intr-un centru al Protectiei Copilului.