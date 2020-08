America: Un barbat si fiul sau au murit la o ora unul de celalalt din cauza COVID-19

Ron Remillard, in varsta de 72 de ani, a murit pe 28 iunie la 2:45 p.m. Fiul sau, Dan, in varsta de 43 de ani, a murit la 3:48 p.m."Am trecut foarte greu prin ambele pierderi", a spus, sotia lui Ron, Dianne Remillard.Dan s-a imbolnavit primul, a povestit sora lui, Cindy Archambault. Sotia lui lucra intr-un camin de batrani cu cazuri de COVID si a luat si ea virusul.Ron se afla intr-un camin pentru pacienti cu dementa. Uita constant ca Dan era bolnav si internat in spital.Dan fusese internat de cinci saptamani cand tatal sau a luat virusul a fost internat la un alt spital. Nu a stiut ca si tatal sau avea boala, a spus Remillard.Ron a supravietuit razboiului din Vietnam, iar Dan a supravietuit unui accident de motocicleta, dar au fost ucisi de un virus, de "ceva ce nu puteau vedea vedea", a spus Diane Remillard."Nu vrem ca nimeni altcineva sa treaca prin ceea ce trecem noi. Este devastator si dureros", a spus Archambault."Nu este o farsa. Virusul este real si este grav", a adaugat ea.