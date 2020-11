Escroci specializati in vanzarea unor ceasuri de lux false, retinuti de Politie. Unul dintre ei e strain

"Politisti din cadrul Sectiei 5 au fost sesizati prin sistem 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca a fost victima unei infractiuni . Barbatul a reclamat ca, in urma vizionarii unui anunt pe o platforma on-line, cu privire la vanzarea unui ceas de lux, a stabilit sa se intalneasca cu vanzatorul la domiciliul acestuia, pentru a cumpara ceasul respectiv. Astfel, in jurul orei 13.30, s-au prezentat doua persoane, respectiv un barbat de nationalitate straina si o femeie care i-au prezentat bunul spre vanzare, ocazie cu care partea vatamata a ajuns la o intelegere cu acestia de a-l cumpara cu suma de 8.500 de euro, precum si unui alt ceas la schimb in valoare de 2500 euro", relateaza Politia Capitalei.Cand partea vatamata si-a dat seama ca ceasul este o replica, le-a solicitat celor doi sa se deplaseze la un expert sa verifice daca este original, moment in care acestia au refuzat si au plecat.Politistii au depistat si identificat la scurt timp, un barbat de 34 de ani si o femeie de 28 de ani, banuiti de comiterea faptei. Cei doi au fost dusi la audieri, iar in urma probatoriului administrat, in sarcina acestora a fost retinuta comiterea faptei.De asemenea, a fost gasit si autoturismul cu care banuitii s-ar fi deplasat la adresa persoanei vatamate, iar in urma perchezitiei au mai fost identificate si ridicate alte trei ceasuri identice, toate avand aceeasi serie.Cercetarile sunt continuate de politistii Sectiei 5, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pentru tentativa la inselaciune , cu cei doi in stare de retinere.