VIDEO Marturia cutremuratoare a tatalui bebelusului mort dupa slujba de botez: "Daca vezi ca are gura cascata si plange, nu-l scufunzi de tot in apa, nu?"

Reactia ArhiepiscopieiSucevei si Radautilor

Barbatul a povestit pentru Monitorul de Suceava ca a vazut cum a inceput sa-i curga sange din nas.Slujba de botez s-a tinut la Biserica "Sf. Constantin si Elena", din orasul Suceava."L-am dus la biserica pentru increstinare, ce pot sa va spun e ca baiatul plangea, dar preotul l-a scufundat de trei ori in apa, iar el a inhalat apa. Parintele l-a scos, l-a sters, de la doctori am aflat ca a inhalat 110 ml apa.Pe copil l-a busit sangele pe nas, l-am pus cu fata in jos, sa scoata apa, nu si-a revenit, bataile inimii erau, dar avea un puls foarte scazut... Daca vezi copilul cu gura cascata si ca plange nu il scufunzi de tot in apa, nu?", a spus tatal copilului pentru Monitorul de Suceava Pe de alta parte, Dr Dan Teodorovici, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Suceava, a precizat ca bebelusul a fost adus la UPU Suceava in stop-cardio-respirator resuscitat, fiind internat pe sectia ATI , dar din pacate, luni dimineata, in jur de ora 6.00, a decedat. Cauza probabila ar fi leziunile provocate de hipoxie. Medicii legisti vor stabili exact cauza mortii . Medicul a confirmat ca bebelusul a aspirat lichid in plamani.Contactat de presa, preotul care a facut slujba de botez, Alexandru Mazarache, a spus ca nu poate vorbi despre ce s-a intamplat, dar un punct de vedere va fi transmis de Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor.Reprezentantii Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor au transmis un comunicat de presa in cazul bebelusului care a murit la scurt timp dupa botez "In tratatul sau "Despre copiii care mor timpuriu", Sfantul Grigorie de Nyssa ofera mai multe raspunsuri, subliniind ca orice faptura creata vine de la Dumnezeu, Care se ingrijeste de existenta acesteia, fie ea mai lunga sau mai scurta. Iar daca ingaduie curmarea unei vieti inainte de vreme, dupa mintea omeneasca, este pentru ca, in prestiinta Sa, Dumnezeu nu vrea sa il priveze pe prunc de vreuna din binecuvantarile Sale, stiut fiind faptul ca omul este inzestrat cu multe daruri, pe care are insa libertatea sa le foloseasca precum considera.Nu exista cuvant si nici fapta care sa stearga lacrimile si sa aline acum inimile frante ale parintilor si rudelor, insa le suntem alaturi in acest moment deosebit de greu si ne rugam cu staruinta Mult Milostivului Dumnezeu sa ii intareasca, sa ii mangaie si sa tamaduiasca aceasta rana, impreuna cu pruncul Iustin, care de acum ii va veghea din preajma tronului Parintelui ceresc", a transmis Arhiepiscopia Sucevei.