Un bolnav de COVID-19 a infectat alte 91 de persoane, din cinci regiuni diferite, dupa ce a mers la biserica. Un infografic dezvaluie cum a fost posibil

In acest sens, guvernatorul din Ohio, Mike DeWine, le-a cerut credinciosilor sa poarte masti si a publicat un grafic care arata cum s-a raspandit infectia pe pagina sa de Facebook . Slujba a avut loc in perioada 14 iunie - 4 iulie, potrivit The Independent , a scris guvernatorul pe Facebook.Guvernatorul a subliniat ca, desi studiul de caz vizeaza o biserica din Ohio, acesta se poate raspandi oriunde. "Incurajez in continuare pe toata lumea sa poarte masti si sa pastrati distanta sociala ori de cate ori va adunati - inclusiv la serviciile de cult", adauga acesta."Stim ca liderii nostri care se bazeaza pe credinta nu vor altceva decat sa-i protejeze pe cei care vin sa se inchine. Vrem sa oferim comunitatilor noastre de credinta toate informatiile pe care le putem oferi de la medici si experti in sanatate pentru a le inlocui cu instrumentele pentru a conduce serviciile in siguranta", adauga DeWine.El a adaugat ca, desi statul a fost atent sa exonereze serviciile religioase de la reglementarile coronavirusului, Ohio cere acum credinciosilor sa poarte masti in biserica.Mai mult de 5 milioane de americani au fost infectati cu noul coronavirus de la inceputul epidemiei in Statele Unite, acest numar reprezentand un sfert din totalul inregistrat pe glob.