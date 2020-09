Un candidat la primarie s-a apucat de tras tevi prin comuna fara autorizatie: "Pana pe 25 septembrie, apa o sa curga pe conducte". Primarul in functie a chemat Politia

Gestul candidatului la primarie vine in contextul in care administratia locala deruleaza lucrari in cadrul unui proiect de alimentare cu apa, finantat prin PNDL, potrivit Adevarul "Daca lucrurile vor decurge conform planului de lucru si nu vom avea impedimente din partea cetatenilor, echipa noastra garanteaza ca, pe data de 25 septembrie 2020, cu doua zile inainte de alegeri, apa o sa curga pe conducte in curtea fiecarui cetatean din satul Glavanesti", a scris Ion Pauca pe Facebook Primarul in functie, care candideaza pentru un nou mandat din partea PNL , a chemat Politia, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pentru "executare de lucrari fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia", informeaza sursa citata.Desi politistii le-au cerut celor vizati de acest dosar sa inceteze lucrarile pe domeniul public, in cursul zilei de luni, 31 august, Ion Pauca anunta ca a reusit sa racordeze la apa prima gospodarie din catun.Toader Gemanas, primarul actual al comunei Nereju, sustine ca gestul lui Ion Pauca este unul de disperare, in conditiile in care institutia pe care o conduce are in derulare un proiect de alimentare cu apa in zona, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL). Programul are o valoare de peste sapte milioane de lei, iar stadiul lucrarilor este undeva pe la 25%."Disperarea domnului Pauca Ion de a reveni la putere pune in dificultate bugetul Obstii Nereju, facand cheltuieli fara aprobarea Adunarii Generale si fara sustenabilitate, cat si linistea cetatenilor din localitate. Acest proiect cu o lungime totala de 43 km, care acopera si deserveste de asemenea si catunul Glavanesti din satul Chiricari, se va derula in continuare si va fi finalizat in totalitate pana cel tarziu la finalul anului 2021. Pana atunci, partial, in functie de lucrarile incheiate, se va da in folosinta pe sate, catre locuitorii comunei", a tinut sa precizeze primarul comunei Nereju, Toader Gemanas.In cursul zilei de marti, politistii de la Sectia de Politie Vidra au revenit in zona si urmeaza sa stabileasca si alte masuri impotriva celor care au sfidat dispozitiile anterioare. "Echipa noastra este inca la fata locului, pentru cercetari legate de infractiunea deja stabilita", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea pentru Adevarul.