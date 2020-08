Un candidat PNL la o primarie din Timis a fost retinut pentru trafic international de droguri

Anchetatorii au stabilit ca " inculpatii au desfasurat activitati de introducere de droguri pe teritoriul Romaniei, din Spania, pentru a le distribui catre lideri marcanti din randul traficantilor de astfel de substante de pe raza municipiului Timisoara. Drogurile erau introduse pe teritoriul tarii noastre prin intermediul unei firme de curierat si erau ridicate de catre inculpati de la curier folosind de documente de identitate false", se arata in comunicatul DIICOT , potrivit pressalert.ro. Alte doua persoane au fost plasate sub control judiciar in acelasi caz. Candidatul PNL ar fi cel care coordona traficul de droguri, potrivit sursei citate.In timpul perchezitiilor, anchetatorii ar fi descoperit un tablou cu Pablo Escobar la domiciliul lui Ciornenchi. In plus, au fost gasite o tigareta confectionata artizanal cu cannabis, o folie din aluminiu cu o substanta pulverulenta susceptibila a fi cocaina, sumele de 4.550 de euro si 5.000 de lei, mai multe telefoane mobile, cantare electronice si pungi de vidare pentru ambalat droguri.