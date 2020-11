Un candidat si-a filmat un spot electoral la mormantul lui Stefan cel Mare din Manastirea Putna. Reactia preotilor din Bucovina

"De aici, de la mormantul lui Stefan cel Mare si Sfant, Domnul Moldovei, am inteles sa trag clopotul desteptarii noastre nationale", spune Daniel Ionascu in clip.Intr-un raspuns acordat presei locale, Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a explicat ca biserica nu are voie sa intervina in campania electorala."In conformitate cu Sfintele Canoane, arhiereului, preotului, diaconului, monahului si monahiei din Biserica Ortodoxa Romana le este interzis sa faca politica partinica, sa fie membri ai unui partid politic, sa candideze la alegerile parlamentare sau locale, sa participe la campanii electorale si sa ocupe functii de demnitar/inalt functionar public la nivel central sau local. [...]", transmite IPS Calinic, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor."Sfantul Sinod reaminteste faptul ca Biserica Ortodoxa Romana nu sustine vreun partid politic sau vreo ideologie politica, insa indeamna pe toti cetatenii sa-i aleaga pe acei candidati care arata credinta in Dumnezeu si responsabilitate fata de comunitate, apara si sustin demnitatea vietii umane, a familiei traditionale si promoveaza educatia scolara integrala care imbina cunoasterea intelectuala cu formarea morala si spirituala", a transmis ierarhul.Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor sustine ca ii va cere candidatului sa retraga clipul inregistrat in biserica. "Manastirea Putna a respectat si respecta pe deplin hotararea mentionata si nu este implicata in niciun fel in nicio campanie electorala. Domnul Daniel Ionascu va fi instiintat ca nu poate folosi in scop electoral imagini cu manastirea", transmite sursa citata.