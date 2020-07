Un cioban din Olt a fost retinut pentru crima. Este banuit ca ar fi ucis o femeie din cauza geloziei

Agresorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice cand a comis fapta, iar motivul agresiunii l-a constituit gelozia.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, barbatul este din comuna Ianca si a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunii de omor "In fapt, s-a retinut ca, pe 4 iulie, in jurul orei 17:00, pe fondul unor discutii contradictorii si al unui conflict spontan (generat de gelozie) pe care l-a avut cu victima C.M., inculpatul S. F. a urmarit-o pe victima, in timp ce se deplasa catre casa, pe drumul public si a agresat-o fizic pe aceasta, aplicandu-i mai multe lovituri (fara ca victima sa apuce sa riposteze, fiind luata prin surprindere din spate) cu un par in zona capului, lovituri care au condus in final la decesul victimei, conform concluziilor preliminare intocmite de medic legist din cadrul SJML Olt", se arata in comunicatul citat de News.ro Victima a fost gasita decedata la locuinta sa, intr-o stare avansata de putrefactie, in data de 11 iulie, de catre un vecin, care a sesizat autoritatile."Din concluziile preliminare intocmite la data de 12 iulie de catre medicul legist din cadrul SJML Olt, rezulta ca moartea victimei C. M. a fost violenta . Ea a fost cauzata cel mai probabil ca urmare a unui hematom extradural, consecinta unui traumatism cranio-cerebral acut, cu fractura de bolta si baza de craniu. Leziunile cranio-cerebrale s-au putut produce cel mai probabil prin lovire cu un corp dur, in conditiile stabilite de ancheta . Intre leziunile traumatice si deces exista legatura directa si neconditionata de cauzalitate cu decesul", a mai precizat sursa citata.Barbatul de 37 de ani era angajat ca cioban la o ferma din comuna Ianca.Procurorii au mai precizat ca este se afla sub influenta bauturilor alcoolice cand a comis fapta.Barbatul va fi prezentant instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.