Un cioban s-a ratacit in masivul Rodnei. A fost gasit dupa trei zile de cautari

"Cautarile au avut loc in zona Izvor - Baicu (Pietrosul Rodnei) pana la limita cu judetul Bistrita-Nasaud, cat si in Romuli - Fiad din judetul Bistrita-Nasaud. In urma verificarilor cu celeritate a fost identificat barbatul de 52 de ani din Somcuta Mare in zona Valea Fiadului, sat Fiad, judetul Bistrita-Nasaud, acesta fiind preluat si condus la sediul politiei din Dragomiresti. In urma audierii lui rezulta faptul ca nu este victima vreunei infractiuni , iar necunoscand zona s-a ratacit in zona limitrofa a judetelor Maramures si Bistrita Nasaud", a spus Romeo Tamasan.Politistii au fost sprijiniti in activitatea de cautare a barbatului de catre reprezentanti ai Ocolului Silvic Dragomiresti si ai Ocolului Silvic Romuli, reprezentanti ai Primariei Dragomiresti, de un echipaj Salvamont constituit din 5 persoane, o persoana civila si un elicopter.