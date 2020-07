Un client a lasat personalului unui restaurant din New Jersey un bacsis de 1.000 de dolari, in semn de multumire pentru ca a lucrat in timpul pandemiei

"Clientul si familia sa au mancat si au plecat fara sa spuna un cuvant", a spus Teixeira. "Cand ospatarul care i-a servit a vazut nota de plata, a inceput sa planga. Apoi, un alt angajat a inceput sa planga. Apoi, nici eu nu m-am putut abtine sa nu plang. A fost extrem de emotionant din cauza ca a fost o perioada foarte dificila pentru noi".Clientul a luat micul dejun saptamana trecut la The Starving Artist, care a aniversat 21 de ani, cand a lasat un bacsis consistent si un bilet emotionant."Multumesc mult pentru ca ati lucrat in aceste vremuri", a scris acesta."Suntem recunoscatori pentru mancare voastra delicioasa, zambetele calde si atmosfera minunata... Sa stiti ca va apreciem foarte mult pe toti. Nu ar fi o vara buna fara Starving Artist", a scris clientul.In finalul mesajului, clientul a transmis ca cei 1.000 de dolari sa fie impartiti personalului. Teixeira i-a oferit celor sapte angajati, fara a se include.Patronul restaurantului, preferat de localnicii din Ocean Grove, a spus ca nu era sigur ca poate mentine afacerea deschisa dupa pandemie, dupa ce a fost fortat sa inchida restaurantul in martie."Lucrurile au inceput sa mearga prost. Am ajuns intr-un punct in care eram pregatit sa nu mai deschid vreodata. Nu facem nici macar 50% din ceea ce adunam de obicei la mijlocul sezonului estival", a spus Teixeira."Dar acest bacsis ne-a readus speranta in umanitate. Ne-a facut sa ne simtim atat de bine in legatura cu ceea ce facem, eforturile noastre au fost observate", a mai spus patronul.