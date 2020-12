FOTO Un club de noapte elvetian a fost transformat in centru de transfuzie sanguina. Masura, luata pe fondul restrictiilor COVID-19

Candelabrele care obisnuiau sa lumineze ringul de dans pentru mii de petrecareti la clubul de noapte MAD din orasul Lausanne fac acum lumina asistentelor medicale care recolteaza sange, in timp ce pe fundal ruleaza piese de Queen , Bee Gees si Michael Jackson "A fost aproape sfasietor sa vezi un loc ca acesta, cu o istorie de aproape 35 de ani, 'adormit' pentru atat de mult timp", povesteste managerul Igor Blaska.Clubul de noapte din cartierul Flon, in mod normal in centrul vietii de noapte a orasului, este inchis de aproape 10 luni din cauza restrictiilor care vizeaza limitarea raspandirii COVID-19.Elvetia a fost puternic lovita puternic de al doilea val de al pandemiei. In total, tara a raportat de la inceputul pandemiei peste 350.000 de infectii si peste 5.000 de decese asociate noului coronavirus