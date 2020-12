Un comandant roman de nava a devenit erou. A salvat 10 naufragiati la 3 decenii dupa ce el insusi a fost la un pas de moarte

Sindicatul Liber al Navigatorilor a transmis vineri seara, ca nava JPO Pisces sub pavilion Liberia sub comanda romanului Constantin Dinu, se afla in mars din Singapore spre China, cand a fost contactata pe data de 22 decembrie, prin Avertismentul de Navigatie 447 primit prin Navtex de la Hainan MSA China (Centru de Coordonare cautare si salvare pe mare) pentru a participa la operatiunile de cautare si salvare a echipajului navei Dong Yang, care a abandonat nava lovita de ciclonul Krovanh.Echipajul format din opt filipinezi si doi chinezi a reusit sa se urce intr-o pluta de salvare a navei Dong Yang lovita de ciclon, dar au ramas fara comunicare.In urma apelului, pe langa nava JPO Pisces au mai fost indreptate catre aceasta operatiune si alte doua nave, Nordic Bulker si Al Samrya."Dupa aproximativ 12 ore de cautare, nava comandata de romanul Constantin Dinu a reusit gasirea plutei de salvare cu cei zece naufragiati care erau epuizati, cu semne vizibile de slabiciune. Operatiunea de preluare a celor zece navigatori care abandonasera nava Dong Yang s-a desfasurat cu greutate din cauza vantului puternic si marii agitate (in zona, ciclonul Krovanh era in plina manifestare).Cu multa responsabilitate si pregatire, echipajul navei JPO Pisces a reusit sa ii imbarce pe toti cei zece navigatori in siguranta si sa le dea ajutorul si monitorizarea necesare in astfel de cazuri. Nava s-a indreptat catre portul Yantian (China) pentru descarcare si debarcarea celor salvati", se arata in comunicatul Sindicatului Liber al Navigatorilor.Sursa citata mentioneaza ca in urma cu 31 de ani Constantin Dinu, pe cand era tanar ofiter, a reusit sa se salveze dupa ce nava pe care se afla s-a scufundat in urma unei furtuni."Acum 31 de ani, pe data de 24 decembrie 1989 comandantul Constantin Dinu, pe atunci tanar ofiter, se afla pe nava Topoloveni care, lovita de furtuna , s-a scufundat in largul Golfului Muros din apropierea capului Finisterre (Spania) cu 28 de navigatori romani la bord. 14 dintre ei s-au salvat, 13 fiind dati disparuti si unul fiind gasit inecat.Constantin Dinu a fost printre cei norocosi care au supravietuit acestui tragic accident . Intamplator sau nu, in jurul aceleiasi date, dar cu 31 de ani mai tarziu, acelasi Constantin Dinu, de data aceasta comandantul navei, a participat la salvarea a zece navigatori din ghearele morti ", a mai transmis Sindicatul Liber al Navigatorilor.La bordul navei JPO Pisces se mai afla un roman, ofiterul mecanic Gheorghe Marius Andrei.CITESTE SI: