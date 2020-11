Un copil a gasit o bucata de craniu uman pe un camp din judetul Iasi

"Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca pe un camp din comuna ieseana Rachiteni au fost gasite ramasite umane. Se fac verificari pentru a se stabili cu exactitate cum au ajuns acestea acolo", au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Iasi, potrivit bzi.ro Localnicii spun ca nu isi explica cum au ajuns oasele in zona, teoria lor fiind ca ar fi fost aduse. O alta posibilitate luata in calcul este inundatia din 2008, care a afectat inclusiv cimitirul din zona, iar o parte dintre morminte au fost stramutate, dupa cum ar fi declarat surse din interiorul anchetei pentru sursa citata.Specialistii de la Institutul de Medicina Legala (IML) urmeaza sa stabileasca ce varsta avea persoana decedata.Un caz similar a fost in Iasi la sfarsitul lunii octombrie, cand un schelet uman a fost gasit la o gradinita, in timpul unor lucrari.Muncitorii au descoperit oseminte sub gradinita ridicata in 1974, chiar sub fundatie."Cand sapi o fundatie e greu sa nu te duci mai jos sau mai sus cu sapatul. Trebuia sa-l gaseasca. Asa zic eu. Acum ma gandesc ca poate e vreunul dintre muncitori, s-or fi certat... nu stiu", a spus unul dintre muncitori.Si in acest caz specialistii urmeaza sa stabileasca cat de vechi sunt oasele, dar si cauza decesului.Citeste si: Zeci de perchezitii la Suceava. Vizata este "asociatia familiala" de politisti si functionari publici care elibereaza permise auto si inmatriculeaza masini