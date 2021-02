Un copil de 5 ani, din Maramures, a murit dupa ce a inghitit un obiect aflat intr-o ciocolata

"Politistii Sectiei 4 Leordina au fost sesizati cu privire la faptul ca la unitatea de primiri urgente a spitalului din Viseu de Sus a decedat un copil de 5 ani. Din verificarile efectuate de politisti, a reiesit faptul ca, la ora 19.00 (vineri seara), un minor, din Repedea, care avea un corp strain laringian, a fost transportat la spital de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean, iar, la ora 21.10, acesta a decedat", a spus Ionela Cozma.Cadavrul copilului a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Maramures, in vederea efectuarii necropsiei. In cauza, se efectueaza cercetari , sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a mai mentionat Ionela Cozma.