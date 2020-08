Un copil de sase ani, ranit grav intr-un accident, echipajul ambulantei agresat de apartinatorii minorului

Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Hunedoara, dr. Calin Dumitrescu, copilul a fost lovit de o masina si prezinta un traumatism cranian sever, multiple contuzii si este intr-o stare comatoasa.Preluat initial de un echipaj SMURD de la o subunitate din comuna Baru, copilul a fost predat apoi unui echipaj al Ambulantei, in drum spre spitalul din orasul Hateg.Dupa aceea, rudele copilului, cetateni de etnie roma, i-au injurat si bruscat pe membrii echipajului de la Ambulanta, reprezentantul SAJ Hunedoara apreciind ca acestea erau furioase deoarece echipajul SMURD s-a intors sa-l preia pe soferul care l-a accidentat pe minor. Barbatul a fost, si el, agresat de catre apartinatorii victimei."Apartinatorii si-au varsat furia asupra echipajului si ambulantei SAJ, spargand un far, masca fata si indoind tabla", a aratat dr. Dumitrescu.Conform primelor verificari ale politistilor, copilul a incercat sa traverseze drumul printr-un loc nepermis si fara sa se asigure, el fiind lovit de o masina condusa de un barbat de 51 de ani, din Petrosani."In cauza politistii efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa, iar in masura in care conducatorul auto de 51 de ani va depune plangere prealabila, vor efectua cercetari si sub aspectul comiterii infractiunii de lovire, intrucat se pare ca membrii familiei minorului l-au agresat fizic pe conducatorul auto implicat in eveniment . De asemenea, se va constitui dosar penal si pentru comiterea infractiunii de distrugere, intrucat membrii familiei minorului au distrus un far al autospecialei ambulantei care l-a preluat pe minor pentru a-l transporta la Spitalul orasenesc Hateg", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu.Pentru prevenirea unor eventuale incidente, 20 de politisti si jandarmi au fost mobilizati pentru asigurarea masurilor de ordine la spitalul din Hateg. Nu au fost constatate tulburari ale ordinii publice, a precizat reprezentantul IPJ Hunedoara.