Un copil de un an a murit intr-un accident rutier, in Hunedoara

Copilul se afla pe scaunul din fata al masinii, in bratele bunicii sale, el suferind un traumatism cranian grav, unul la nivelul gatului si altul la piept, potrivit medicilor de la Serviciul Judetean de Ambulanta.Vinovat de producerea accidentului este un barbat de 47 de ani, din municipiul Hunedoara, care nu a adaptat viteza intr-o curba la dreapta, a patruns pe contrasens si a tamponat frontal autoturismul condus din sens opus de un barbat in varsta de 27 de ani, din comuna Toplita."In urma accidentului a rezultat decesul unui minor in varsta de un an, care se afla in bratele bunicii sale, de 44 de ani, pe scaunul din dreapta fata, si ranirea usoara a unei femei de 45 de ani, din Hunedoara, pasagera in autoturismul care a produs evenimentul rutier. In cauza a fost intocmit dosar penal", a informat Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Hunedoara.In urma impactului, copilul a suferit mai multe traumatisme si a fost preluat, initial, de o alta masina, dupa care a fost predat unui echipaj de la Ambulanta."Colegii mei au preluat copilul in stare de inconstienta si au inceput manevrele de resuscitare in drum spre UPU Hunedoara. Manevrele au continuat si la UPU, dar, din pacate, fara succes", a precizat purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, dr. Calin Dumitrescu.