Apelul disperat al unui copil la 112, in timp ce parintii lui se certau. "O omoara!"

Un copil a sunat la 112, marti, strigand ca "o omoara", fara a oferi si alte detalii, dupa care apelul s-a intrerupt brusc. Politistii ieseni ajutati de specialistii STS au demarat cercetari pentru a stabili locul din care s-a facut apelul respectiv, fiind luata in calcul si varianta ca totul sa fi fost o gluma.Apelul fusese dat din localitatea Ciurea de catre copilul unei femei de 37 de ani, care a semnalat o cearta violenta intre parintii sai."In baza verificarilor, politistii au fost identificat apelantul: copilul femeii de 37 ani, a carei voce s-a auzit in timpul apelului. Atat femeia cat si sotul acesteia au fost gasiti de politisti acasa si condusi la sediul politiei. Aceasta le-a declarat politistilor ca intre ea si barbat a avut loc o cearta si ca isi rezerva dreptul de a depune plangere penala pentru violenta in familie. De asemenea, refuza emiterea unui ordin de protectie provizoriu", arata reprezentantii Politiei judetului Iasi Politistii afirma ca in trecut nu au fost depuse plangeri din partea femeii privind existenta unor conflicte in familie.