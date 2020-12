Un deputat liberal a fost confirmat cu COVID. A stat langa Florin Citu la sedinta conducerii PNL de miercuri

Pavel Popescu a participat miercuri, 9 decembrie, la sedinta Biroului Politic National (BPN) al PNL , in care Florin Citu a fost votat drept propunerea liberalilor pentru functia de prim-ministru. Popescu a stat in timpul sedintei chiar langa Florin Citu."Dragi prieteni, am fost confirmat + cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Ultimele saptamani au fost mai intense din prisma activitatii mele parlamentare si politice (emisiuni TV, intalniri). Desi am incercat sa respect cu sfintenie regulile de protectie, din pacate, virusul nu iarta.In urma expunerii din toata aceasta perioada, mi-am facut preventiv cate un test rapid antigen (fabricat in Romania) si din pacate, chiar daca sunt asimptomatic, rezultatul celui de ieri a fost unul pozitiv. Am repetat testul prin unul PCR, care mi-a reconfirmat infectarea. Intre ultimul test negativ si cel pozitiv nu am avut contacti directi pe definitia contactului direct. Voi fi in izolare pana pe 23.12.Purtati masca, spalati-va pe maini, dezinfectati suprafetele, respectati regulile, ca sa ramaneti sanatosi pana vom putea beneficia cu totii de vaccin", scrie el pe Facebook.Pavel Popescu afirma ca a ramas placut impresionat de faptul ca desi este rezident in Bucuresti, cu domiciliul si medicul de familie in Timisoara, atat centrul privat de testare PCR, cabinetul medicului de familie cat si cele doua DSP-uri prin voluntarii lor au comunicat impecabil pentru parcurgerea tuturor procedurilor.CITESTE SI: