Republica Moldova: Un deputat si un primar au taiat panglica unui WC dintr-o scoala gimnaziala

Ala Nemerenco, fost ministru al Sanatatii din Republica Moldova, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu momentul in care a fost taiata panglica la WC, scrie Stiri.md "Suntem blocati in pandemie si inecati in COVID. Oamenii mor si numaratoarea a trecut de mie. Economia la pamant. Izolati de toata lumea. In topul rusinii. Parlamentul mai mult inchis decat in lucru.Si in acest timp deputatii socialisti ocupati cu taiatul panglicilor rosii prin WC. (Presedintele, probabil, va veni cu suita sa la sfintire).Meleagul nostru mai jos decat atat nu a fost adus de nimeni in toata istoria sa. "Tucumberii" astia is talentati rau la prostie...Foto credit CurajTV. Deschiderea festiva a grupului sanitar din gimnaziul s. Hiliuti, r. Rascani", a scris Nemerenco pe Facebook.