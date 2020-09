Un detinut transferat la Penitenciarul Suceava, confirmat pozitiv cu COVID-19 la o prima testare

Detinutul a fost transferat pentru testare dupa identificarea lui drept contact, anterior depunerii in penitenciar , al unei persoane confirmate pozitiv."O persoana privata de libertate nou-depusa, in data de 22.09.2020, la Penitenciarul Bucuresti-Rahova si ulterior transferata, in data de 23.09.2020, la Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava, fost confirmata pozitiv COVID-19 la o prima testare. Transferarea in vederea testarii specifice a survenit urmare identificarii detinutului drept contact, anterior depunerii in penitenciar, al unei persoane confirmate pozitiv. Rezultatul initial va fi urmat, conform metodologiei, de o retestare, pentru confirmare. Subliniem ca procedura de incarcerare si activitatile derulate in intervalul 22-23.09.2020, la Penitenciarul Bucuresti-Rahova, au respectat normele impuse de actualul context epidemiologic si au presupus purtarea echipamentului de protectie si mentinerea distantei de siguranta", potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis sambata AGERPRES.Preventiv, in conformitate cu prevederile Planului de masuri stabilit pentru sistemul penitenciar, in unitatea de detentie se asigura monitorizarea medicala a persoanelor custodiate, nefiind identificata simptomatologie specifica COVID-19 in randul acestora, a adaugat ANP.