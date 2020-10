Un fotbalist din Liga 1 il critica pe CTP, dupa comentariul la adresa Patriarhului Daniel: "Nu e usor sa traiesti cu atata venin, furie si ura in tine. Si eu sunt vita crestina!"

"Atacul odios facut de CTP la adresa Patriarhului Daniel este stirea zilei. Ma uit si ma minunez cata ura, venita din strafundul fiintei, zace in acest om. Sincer, il inteleg si il compatimesc. Ma gandesc ca nu e usor sa traiesti cu atata venin, furie si ura in tine.Alarmant, strigator la cer chiar, este ca CTP este formator de opinie in Romania, frate. Si inca ceva, si eu sunt vita crestina!", a scris Benga.Dupa ce Patriarhul Daniel a comparat interdictiile de la pelerinajul de Sf. Dimitrie cu cele impuse de autoritatile comuniste in 1989, cu putin timp inaintea prabusirii regimului, gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a numit pe seful BOR "sarlatan", iar pe unii dintre preoti, "satane in sutana", in cadrul unui editorial pentru Republica