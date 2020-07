Un galatean in varsta de 45 de ani a murit de COVID-19 dupa ce a refuzat internarea in spital

Barbatul de 45 de ani a primit rezultatul pozitiv al testului pe 12 iulie.Galateanul a cerut ajutor medical dupa ce starea lui s-a inrautatit brusc, dar acesta nu a mai putut fi salvat, informeaza Viata Libera In cursul noptii precedente echipajele de terapie intensiva SMURD Galati au intervenit la un pacient care era externat la domiciliu la cerere, dupa ce se prezentase Ia UPU in data de 12 iulie, cu tuse seaca, fatigabilitate, simptome aparute in ultimele 10 zile. La apelul care l-a facut noaptea trecuta la dispecerat, era clar ca era in disfunctie respiratorie foarte grava, echipajul medical l-a gasit in stop cardio-respirator. Nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a fost declarat decedat. El pe 12 iulie a refuzat internarea. Nu era febril, avea 35, 6 temperatura corporala", a declarat Angel Trifan, coordonator SMURD Galati, potrivit News.ro