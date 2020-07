Un grup francez inchide doua fabrici de produse lactate din Romania: toate persoanele concediate vor fi consiliate

"Aceasta masura este menita sa ne asigure continuarea procesului de productie si a investitiilor in dezvoltarea portofoliului LaDorna cu respectarea riguroasa a cerintelor de performanta si siguranta ale Grupului Lactalis. Am fost nevoiti sa luam aceasta decizie dupa epuizarea tuturor incercarilor de eficientizare a activitatii in cele doua fabrici, luand in considerare si noua realitate economica care ne determina sa fim mai atenti la operativitatea business-ului nostru in Romania si sa ne adaptam planurile coerent, pentru a ramane competitivi in industrie. In egala masura, suntem preocupati sa protejam drepturile fiecaruia dintre colegii nostri afectati de concediere si sa reducem cat de mult posibil impactul regretabil pe care acest proces il va avea asupra lor", a declarat Giampaolo Manzonetto, directorul general al grupului Lactalis Romania pentru Adevarul.roGrupul a precizat ca angajatii afectati de concedierea colectiva in fabricile Floreni si Vatra Dornei vor primi sprijinul companiei in a-si gasi un alt loc de munca, fie in cadrul celorlalte societati apartinand Grupului Lactalis in Romania, fie in alte companii. Lactalis va oferi salariatilor disponibilizati consiliere privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala.Procesul se va incheia la sfarsitul lunii august 2020, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare. Decizia nu afecteaza in niciun fel activitatea de colectare a laptelui de la producatorii locali, grupul precizand ca va continua colectarea laptelui si pastrarea integrala a contractelor incheiate cu fermierii romani parteneri, precum si directionarea laptelui catre celelalte fabrici.Grupul Lactalis este cel mai mare colector de lapte din Romania, cu aproximativ 250 de milioane de litri de lapte colectat si procesat anual.