Un interlop din clanul Corduneanu a amenintat un angajat al unei piscine din Iasi: "Bag 20 de cutite in tine"

Barbatul este acuzat ca a provocat un scandal in urma cu cateva zile la o piscina din Iasi.Bogdan Corduneanu a comis fapta in dimineata zilei de 12 iulie, la ora 3.00, atunci cand pleca de la localul Tiki Village. Interlopul participase alaturi de sotie si fratele sau, Florinel, la un concert sustinut de Dan Ciotoi si, la iesire, i-a reprosat unuia dintre reprezentantii unitatii ca i-a cerut bani pe bilet atunci cand a intrat la concert.Corduneanu ar fi scos un briceag, de fata cu zeci de persoane, si l-a amenintat pe reprezentantul Tiki Village ca il va injunghia "de 20 de ori". Interlopul a fost calmat in cele din urma de fratele sau si a plecat acasa, fiind chemat ulterior la Politie."Consider ca probele care insotesc acuzatiile sunt irelevante. In imaginile de pe camerele video nu se distinge exact daca a fost sau nu folosit vreun cutit. Mai mult decat atat, este vorba despre o sesizare din oficiu. Nu a fost formulata nicio plangere de catre persoana vatamata. Sunt convins ca nevinovatia clientului meu va fi dovedita", a declarat Razvan Hutanu, avocatul lui Corduneanu, citat de adevarul.ro