Un interviu mai vechi al lui Joe Biden, in care critica regimul Erdogan, starneste furie la Ankara

Biden a facut aceste afirmatii in cadrul unui interviu filmat pentru New York Times in decembrie, dar inregistrarea video in care critica guvernul turc a reaparut sambata, invadand retelele sociale, noteaza AFP.In interviul pentru New York Times, intrebat fiind despre subiectul Turcia, candidatul democrat l-a calificat pe Erdogan drept "autocrat", denuntand politica sa fata de kurzi si preconizand o sustinere a opozitiei."Ar trebui sa avem o abordare foarte diferita cu el, sa-l facem sa inteleaga cu claritate ca ii sustinem pe liderii opozitiei", a declarat atunci Joe Biden.Trebuie, explica el, "sa-i imboldim" pe rivalii liderului turc "pentru ca ei sa-l poata infrunta si invinge pe Erdogan. Nu printr-o lovitura de stat, ci prin intermediul procesului electoral".Daca interviul lui Biden pentru New York Times nu a provocat o reactie notabila dupa publicarea sa in ianuarie, in format scris, inregistrarea video a provocat un val de indignare in Turcia, unde presedintia a reactionat vehement."Analiza Turciei, facuta de Joe Biden, este bazata pe ignoranta pura, aroganta si ipocrizie", a declarat duminica purtatorul de cuvant al lui Erdogan, Ibrahim Kalin."Zilele in care Turcia era amenintata cu batul au trecut. Daca credeti ca veti reusi, incercati-va norocul. Veti plati pretul", a adaugat el pe Twitter Declaratiile lui Biden au provocat stanjeneala in cadrul opozitiei lui Erdogan, care isi acuza cu regularitate rivalii ca sunt in solda puterilor straine.Mai multi responsabili ai principalului partid de opozitie, CHP (social-democrat), s-au distantat rapid de acestea, facand apel la "respectarea suveranitatii Turciei".Criticii lui Biden prevad si o posibila degradare a relatiilor intre Ankara si Washington, deja dificile, daca democratul va reusi sa-l invinga pe Donald Trump in viitoarele alegeri prezidentiale americane, in luna noiembrie.Erdogan, care in ultimii ani a incercat sa cultive o relatie personala cu Trump, l-a criticat frecvent pe predecesorul sau Barack Obama , al carui vicepresedinte a fost Joe Biden.Relatiile intre Ankara si Washington s-au deteriorat in al doilea mandat al lui Barack Obama (2012-2016), in special din cauza dezacordurilor asupra Siriei si a atingerilor tot mai mari aduse libertatilor individuale, in Turcia,