Un inventator roman a creat primii ochelari destinati nevazatorilor. Cat costa si cand vor fi disponibili in magazine

Remarcat si de Forbes

Cum functioneaza

Cat vor costa

La 27 de ani, Cornel Amariei se poate considera realizat. Pe langa zecile de inventii care stau sub numele sau, tanarul originar din Sibiu se poate mandri de acum cu cel mai de pret patent. Dupa ani de munca, el a reusit sa finalizeze si sa aplice la primul patent pe 2021 cu Lumen - Empowering the Blind, start-up-ul al carui cofondator este. Ochelarii destinati nevazatorilor au devenit realitate, spre bucuria sa.CITESTE SI: SF devenit realitate: Nevazatorii pot afla tot ce se intampla in jurul lor sau pe Facebook (Video) "Am aplicat la primul patent pe 2021 cu Lumen - Empowering the Blind. 8 luni de munca s-au terminat cu aceasta ultima semnatura. Incredibil cat de multe lucruri s-au intamplat in acest inceput de an. Am contribuit la 50 de patente internationale in ultimii ani, si acesta iese clar in evidenta. Este si cel mai lung la care am lucrat vreodata", a marturisit el.Pana aici, el a parcurs un drum lung. La 7 ani invata programare, iar la 15 si-a facut propriul robot. A creat primul club de robotica din licee, iar un an mai tarziu era deja curtat de companii importante. A ales intr-o prima faza o companie romaneasca, MB Technology, unde a contribuit la realizarea proiectului Roboscan Aeria, care scana avioanele. A plecat ulterior la studii in strainatate, alegand Germania.Inca din facultate a fost numit Head of Innovation, la Continental Automotive Systems, unul dintre cei mai mari producatori de componente auto din lume. In scurt timp, el a terminat in paralel facultatile de Stiinta Calculatoarelor si Inginerie Electrica la Bremen, in Germania, moment in care a decis sa se intoarca acasa, unde a pus mai apoi bazele unui start up, alaturi de partenerii sai.Inainte de asta, in 2016, revista "Forbes" din SUA l-a inclus printre primii zece cei mai influenti tineri sub varsta de 30 ani din Europa, pentru ca doi ani mai tarziu, in 2018, sa castige competitia internationala Ten Outstanding Young Persons. Acum, numele sau figureaza acolo la loc de cinste, alaturi de cele ale lui Elvis Presley si John F. Kennedy, care au castigat si ei candva acelasi trofeu.Ochelarii Lumen reprezinta pentru incununarea carierei sale de inventator. Acestia sunt asemanatori cu ochelarii obisnuiti, insa beneficiaza de o tehnologie revolutionara de ultima ora. Ochelarii au un sistem de senzori care, la atingerea fruntii, transmit impulsuri electrice care ajung direct la creier, prin piele.Ochelarii au un sistem de senzori care, la atingerea fruntii, transmit impulsuri electrice care ajung direct la creier, prin piele. In acest fel, nevazatorul simte o vibratie care corespunde ca intensitate cu distanta la care se afla fata de un obstacol sau de un obiect. Cu cat purtatorul Lumen se afla mai aproape de un obstacol, cu atat impulsurile si vibratiile sunt mai puternice, ghidandu-l.Primul prototip a fost realizat acum sase ani, iar de atunci a suferit mai multe transformari. Acum, la finele anului 2020, Cornel Amariei si colegii sai au ajuns la ceea ce ar trebui sa fie prototipul final. Practic, de cand vor aparea pe piata acesti ochelari speciali, orice nevazator ar urma sa se poata descurca la fel de bine ca o persoana care are un simplu deficit de vedere.Ca o comparatie, ochelarii destinati nevazatorilor vin cu o solutie tehnologica scalabila si cu disponibilitate crescuta care reproduce principalele caracteristici ale unui caine ghid, folosind tehnologii avansate de inteligenta artificiala si robotica intr-o pereche de ochelari."Exista peste 40 de milioane de nevazatori in lume si, cu toate progresele tehnologice, atunci cand vine vorba de mobilitatea lor, singurele solutii disponibile raman cainele ghid si bastonul pentru nevazatori. Cainele ghid este vazut, in unanimitate, ca o solutie utila: el poate ghida un nevazator in siguranta, il poate orienta, poate intelege informatia contextual - de exemplu este in masura sa il conduca la un scaun liber.Insa costuril antrenamentului sunt substantiale, pana la 60.000 de dolari, iar dezavantajele legate de disponibilitate, scalabilitate si intretinere limiteaza accesul la o asemenea solutie. Din acest motiv, sunt 40.000.000 de nevazatori si doar 20.000 de caini ghid in lume. Am considerat fundamentala nevoia crearii unor astfel de ochelari, care pot reproduce caracteristicile unui caine ghid, pentru cei 39.980.000 de oameni ce nu pot beneficia de un asemenea exemplar", mai spune Amariei.In curand va incepe si productia la scara indistriala, iar produsul ar urma sa fie disponibil, inca din acest an, si in Romania."A doua jumatate a anului 2021 este planul actual pentru pornirea productiei. Costul unei perechi este de 4.999 de dolari si vor fi disponibili si in Romania, insa data exacta pentru lansarea pe fiecare tara nu am stabilit-o inca", incheie tanarul.