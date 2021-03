UPDATE Un jandarm s-a impuscat in cap la Centrala Nucleara de la Cernavoda. Barbatul este in coma

Stire initiala:

"In aceasta dimineata (marti, 9 martie - n.r.), un jandarm din cadrul Unitatii Speciale de Paza Cernavoda, care intrase in serviciul de paza, s-a autoranit executand un foc cu armamentul din dotare, in zona capului. De urgenta, dupa acest incident, la ora 7,47, a fost transmis primul apel catre serviciile de specialitate. Subofiterul a fost preluat de catre un elicopter SMURD si transportat la o unitate medicala pentru acordarea ingrijirilor", a transmis Jandarmeria.Pana in prezent nu se cunosc cauzele acestui eveniment Subofiterul are 44 de ani, iar la cea mai recenta evaluare psihologica a fost declarat apt.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", victima este in stare de coma, fiind intubata de medicul de pe elicopterul SMURD.La locul evenimentului se deplaseaza un elicopter SMURD si SMURD Cernavoda, noteaza Ziua de Constanta Din primele informatii, jandarmul s-ar fi fost impuscat in cap.La ora transmiterii acestei stiri, barbatului i se aplica protocolul de resuscitare."Este vorba despre un coleg de-al nostru, care din primele informatii se pare ca a avut o tentativa de suicid. A fost ridicat de ambulanta , iar cazul va fi preluat de catre Unitatea de Parchet competenta", a declarat colonelul Nicolae Dan, purtator de cuvant la Unitatea Speciala de Jandarmi Cenavoda, pentru publicatia citata.