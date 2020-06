Un matematician roman a primit "Nobelul Austriei". Premiul are o valoare de 1,5 milioane de euro

Ziare.

Potrivit sursei citate, Fondul Stiintific Austriac, FWF, i-a acordat cercetatorului Adrian Constantin, miercuri dupa-amiaza, cel mai mare premiu de finantare stiintifica din Austria, cu o subventie de 1,5 milioane de euro. Potrivit FWF, Premiul Wittgenstein este destinat sa garanteze cercetatorilor excelenti "cel mai inalt grad de libertate si flexibilitate in desfasurarea activitatii lor de cercetare pentru a permite o dezvoltare extraordinara a realizarilor lor stiintifice". Rador arata ca premiul i-a fost acordat cercetatorului roman de un juriu international format din opt oameni de stiinta de top, dintre care doi castigatori ai Premiului Nobel. Juriul a justificat acordarea premiului lui Adrian Constantin pentru "contributiile sale inovatoare la matematica propagarii valurilor". Cercetarile sale despre modul in care se sparg undele au pus bazele "investigarii matematice riguroase a singularitatilor in ecuatiile diferentiale partiale neliniare ale fluxurilor de fluide", a declarat presedintele juriului, Janet Wolff (Universitatea din Manchester), potrivit rador.Potrivit site-ului Facultatii de Matematica a Universitatii din Viena, Adrian Constantin este lider mondial in teorie si in aplicarea ecuatiilor diferentiale partiale neliniare. Doua dintre articolele sale se numara printre cele mai citate 10 lucrari publicate vreodata de revistele in care apar, care, la randul lor, se situeaza printre cele mai prestigioase din intreaga matematica: Acta Mathematica si Inventiones Mathematicae. Cercetarile sale si ale colaboratorilor sai includ contributii primare la geofizica, de ex. dovada existentei undelor de rotatie de amplitudine mare (cu W. Strauss si E. Varvaruca) sau o dovada de stabilitate a undelor solitare cu varf (cu W. Strauss). Adrian Constantin a dezvoltat si a stabilit tehnici analitice noi care ajuta la descoperirea unor fenomene de valuri dificile in oceane si in atmosfera.Adrian Constantin, mai arata rador.ro , s-a nascut pe 22 aprilie 1970, la Timisoara, Romania, unde a urmat o scoala de limba germana. Adrian Constantin a studiat la Universitatea Sophia-Antipolis din Nisa. Si-a luat doctoratul in 1996 la Institutul Courant de la New York University. Cariera sa profesionala continua l-a dus de la Universitatea din Basel si de la Universitatea din Zurich la Universitatea Newcastle din Anglia si mai departe, la Trinity College Dublin. Din septembrie 2008, cercetatorul Adrian Constantin preda la Facultatea de Matematica a Universitatii din Viena.